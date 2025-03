Teixeirinha vai ganhar documentário produzido por cineasta gaúcho em Passo Fundo

Lançamento deve ocorrer em 2026. Assembleia Legislativa,Divulgação / Reprodução

O artista Teixeirinha, conhecido como o "Gaúcho de Passo Fundo", vai ganhar um novo documentário sobre a sua trajetória e legado.

Em pré-produção, o documentário é realizado pelo cineasta e ator Emiliano Ruschel, conhecido pelos longas-metragens Maverick e Segredos, ambos gravados em Passo Fundo.

— Onde vamos e falamos que somos de Passo Fundo, as pessoas lembram: "terra do Teixeirinha". Mesmo ele não sendo natural daqui, Passo Fundo é a cidade do coração. Por isso decidi homenagear ele e a família. É também uma homenagem à cidade que o acolheu e de onde ele conquistou o Brasil — diz Ruschel.

Leia Mais Gaúcho de Passo Fundo: como um filme de Teixeirinha ajudou a construir a identidade da cidade

As filmagens de "Teixeirinha — O Gaúcho e o Coração de Passo Fundo" devem começar em maio e contam com a participação do filho e neto do artista.

Parte do documentário apresentará cenas de reconstituição da época do músico. Vitor Mateus Teixeira, ou Teixeirinha, nasceu em março de 1927 e morreu em dezembro de 1985. Do município de Rolante, na Região Metropolitana, ele passou a viver em Passo Fundo aos 30 anos e fez sucesso tanto pelo talento na música quanto pelo carisma nos filmes de herói gauchesco.

A produção está prevista para ser lançada no começo de 2026. Segundo Ruschel, o foco é remontar as raízes do artista que escolheu o município como sua terra.

Teixeirinha e Passo Fundo

Ao longo da vida, lançou mais de 50 álbuns e compôs mais de 1,2 mil canções . Ver Descrição / Agencia RBS

Foi de Passo Fundo que Teixeirinha ganhou o mundo e emplacou os primeiros sucessos nacionais. O artista foi descoberto por uma gravadora de São Paulo enquanto trabalhava em banca de Tiro ao Alvo no centro da cidade do norte gaúcho.

O amor e doação de Teixeirinha pela cidade rendeu uma praça com seu nome, no centro de Passo Fundo. Uma escultura feita de sucata e metais relembra o cantor, em trabalho do artista plástico Paulo Siqueira. O monumento foi inaugurado em setembro de 1991, idealizado pelo Poder Legislativo.