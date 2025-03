Retirada de fios sem uso em postes de Bento Gonçalves alteram o trânsito domingo

Neste domingo (9) ocorre a terceira etapa para a retirada de fios sem uso de postes de Bento Gonçalves. A ação será realizada no bairro São Roque, em trecho da Avenida São Roque com a Celeste Agostin até o 6º Batalhão de Comunicações (6º BCOM), a partir das 7h, com bloqueio parcial do trânsito.