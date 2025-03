Caroneira de motocicleta morre em acidente no interior de Veranópolis 

Uma mulher morreu no acidente entre uma motocicleta e um carro na manhã deste sábado (8), em Veranópolis. A vítima era caroneira da moto e não teve a identidade divulgada. O condutor do mesmo veículo foi encaminhado ao hospital.

Este foi o segundo acidente com morte registrado no sábado, na Serra. No início da madrugada, por volta de 1h, um homem de 37 anos morreu após o carro em que ele estava sair da pista na BR-285, em Monte Alegre dos Campos. A vítima conduzia um Siena com placas de Vacaria. Ele morreu no local.