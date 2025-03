Audiência pública debate abastecimento de água em Gramado

O abastecimento de água será tema de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Gramado na quinta-feira (13). A reunião está marcada para as 19h.

O encontro deve contar com a presença de representantes da secretaria do Meio Ambiente de Gramado e da empresa Corsan/Aegea. Também foram convidados integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública.