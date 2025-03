Primeiro Gre-Nal da decisão do Estadual acabou com triunfo colorado na casa gremista.

O Grêmio saiu em desvantagem na final do Gauchão 2025. Neste sábado (8), na Arena, o Inter levou a melhor, vencendo por 2 a 0. Os dois times decidirão o título no domingo que vem, dia 16, no Beira-rio.