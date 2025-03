Frustração nas arquibancadas e decepção no vestiário: a repercussão no Grêmio sobre a derrota no Gre-Nal

Jogadores do Grêmio deixaram o gramado da Arena juntos. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio ainda tentava descontar a vantagem do Inter de 2 a 0 quando os primeiros gremistas deixavam as arquibancadas da Arena. Um resultado que escancarou o momento das duas equipes. Quase tão em choque quanto o time demonstrou estar em campo, a torcida gremista deixou a Arena timidamente depois de uma derrota que distancia o clube da chance de um octacampeonato tão sonhado.

A derrota no Gre-Nal 445 foi recebida pelos torcedores com uma vaia tímida ao final da partida. Uma cobrança que reconheceu o que foi a diferença de rendimento dos times na Arena. Os jogadores seguiram alguns minutos reunidos no centro do gramado após o apito final, em busca de respostas para o que deixaram de entregar em uma final que carregava um peso histórico para o clube.

A primeira manifestação aos microfones dos repórteres foi do capitão do time. Villasanti, que resumiu o primeiro tempo gremista na Arena como uma "vergonha", o paraguaio pediu desculpas pela atuação da equipe.

— Agora estamos muito irritados. Só falar que estamos tristes. Pedimos desculpas. Foi um jogo muito abaixo. Tentamos recuperar no segundo tempo. Mas é difícil depois de um primeiro tempo como fizemos. Podemos reverter essa situação — afirmou.

Braithwaite fala em retomada

Principal referência técnica do time, Braithwaite adotou um tom mais otimista em sua entrevista. O centroavante disse ainda acreditar em uma virada no próximo Gre-Nal das finais do Gauchão.

— Hoje começamos bem, mas duas vezes que não chegamos com pressão e agressividade, tomamos dois gols. Podemos fazer a remontada. Não temos desculpas. Temos que buscar a vitória na casa deles.

Désabato, comandando o time por conta da suspensão de Quinteros, analisou a derrota na Arena. O auxiliar avaliou que a partida foi equilibrada, mas que o adversário soube aproveitar melhor as oportunidades.

O argentino citou que vê a equipe ainda em construção. E que só o trabalho durante o dia a dia irá fazer com que o time encaixe.

— Quando a gente busca um funcionamento, treinamos juntos e com um time mais sequencia, é mais fácil. São muitos jogadores novos. O funcionamento que se vê. Temos que seguir treinando para alcançar o rendimento que buscamos. E que já vimos em alguns momentos — analisou.

Próximo Gre-Nal

Para a partida de volta, no Beira-Rio, o Grêmio deve ter poucas novidades. Jemerson retorna após cumprir suspensão. Rodrigo Ely e Cuéllar serão reavaliados, mas a tendência é de que a dupla não tenha condições de jogo.

Mas antes do foco no Gauchão, o Grêmio irá a Minas Gerais para enfrentar Athletic-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil. Uma reunião no início da próxima semana irá definir se o clube apostará em um time com força máxima ou se alguns titulares serão preservados.