Um incêndio atingiu uma empresa de transportes no fim da madrugada deste sábado (28) em Caxias do Sul e destruiu ao menos dois caminhões de pequeno porte. O fogo se concentrou na garagem do empreendimento, que fica localizado na Rua Fiorino D'agostini, bairro Santa Catarina.