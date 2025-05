Em dia ensolarado, moradores de Caxias do Sul aproveitam abertura da Campanha do Agasalho para praticar a solidariedade 

Projeção é de arrecadar 300 mil peças até 22 de junho. Ulisses Castro / Agencia RBS

O dia de sol e temperaturas amenas foi o convite perfeito para que os moradores de Caxias do Sul participassem da abertura da Campanha do Agasalho. Desde as 8h deste sábado (10), diversos carros passaram pela Praça Dante Alighieri, na Rua Sinimbu para realizar doações. A ação segue até as 18h.

Organizada pela Fundação Caxias, a campanha se iniciou oficialmente neste sábado com a meta de arrecadar cerca de 300 mil peças de roupas, que beneficiarão as mais de 100 entidades. Além da ação na praça, cerca de 400 caixas estão espalhadas em comércios, condomínios, farmácias e supermercados da cidade para receber as doações.

Euclides Sirena, presidente da Fundação Caxias, diz que o número de pessoas atendidas pela entidade cresceu desde a tragédia climática de maio do ano passado, o que aumentou a necessidade de mais doações. A ação segue até o dia 22 de junho.

— Em função de termos muitos imigrantes chegando, precisamos de cobertores, travesseiros, lençóis, além das roupas e sapatos, o que vem, mas de boa qualidade, é sempre bem-vindo. Precisamos acalentar as pessoas, sabemos que o inverno chega, e queremos chegar a essas pessoas antes do inverno — afirma Sirena.

Sirena destaca, ainda, que é preciso que os itens doados estejam em bom estado de uso. Para esse ano, quatro personagens serão os responsáveis por incentivar a doação para a Campanha do Agasalho deste ano: Gorronildo, Luvúlio, Mantinna e Jaquetony, os "monstros contra o frio".

Gilciane Cella, servidora pública, chegou antes das 9h para entregar as doações que reuniu no condomínio em que mora. Mas ela não pretende parar nas cinco sacolas levadas neste sábado, e diz que vai doar mais roupas:

— Eu acho importante que todo mundo tenha a consciência que tem muita gente que precisa (de ajuda), e nós devemos sempre ajudar — diz a servidora.

O empresário Mario Pontalti também foi cedo à praça Dante para fazer doações. Com algumas sacolas de roupas arrecadadas na família, definiu como um momento como um “trabalho de cidadania”.

— A gente percebe que tem coisas que não usa mais e que ainda tem um bom uso, e podemos doar para alguém que tem mais necessidade. Mais do que importante, é necessário, quem tem uma condição melhor, tem todas as possibilidades de ajudar quem tem dificuldades, e acho, também, que é um trabalho de cidadania, é uma questão de evolução da sociedade. Movimentos como esse, não somente a Campanha do Agasalho, mas em prol da sociedade, são importantes.

Carlos Barcellos estacionou a sua Renault Duster pouco antes das 10h na Rua Sinimbu. O porta-malas da SUV e os bancos do veículo estavam carregados de doações, como roupas e cobertores.

— Resolvemos nesse dia bonito de sol vir aqui fazer essa doação para quem precisa. Eu acho que é o senso da empatia, estar no lugar de quem realmente precisa, vemos muitas pessoas passando necessidades, inclusive com o que assolou o nosso estado o ano passado com a enchente, e muita gente não se recuperou, nada mais justo do que ajudar o próximo.

O voluntariado

E não é somente com as doações de roupas que os caxienses exercem a cidadania na ação deste sábado. Integrantes do Núcleo Bandeirante Irmão Bonifácio, composto apenas por meninas, estavam desde cedo na praça Dante para auxiliar no recebimento. O grupo tem 45 anos, e recebe jovens de quatro a 21 anos.

Integrantes do Núcleo Bandeirante Irmão Bonifácio auxiliam no recebimento das doações. Ulisses Castro / Agencia RBS