Dois homens morrem em colisão frontal entre carros na ERS-305, em Tucunduva

Dois homens morreram em um acidente de trânsito na noite de sábado (10), na ERS-305, em Tucunduva, no noroeste do Estado. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), uma colisão frontal entre um Renault Clio e um Fiat Uno ocorreu por volta das 18h50min na altura do km 9, perto da ponte sobre o Rio Santa Rosa.