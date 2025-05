Quatro pessoas morrem em acidente entre carro e ônibus na RS-404, em Rondinha

Uma colisão frontal entre um carro e um ônibus deixou quatro mortos e uma pessoa gravemente ferida na RS-404, em Rondinha, no norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 4h20min deste domingo (11) na altura do km 9 da rodovia, próximo do trecho conhecido como "curva da morte".

Segundo informações preliminares do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Volkswagen Gol seguia no sentido Rondinha-Sarandi quando invadiu a pista contrária e bateu de frente no coletivo. O condutor do ônibus também perdeu o controle da direção, parando do outro lado da rodovia.

Três ocupantes do carro morreram no local e outras duas pessoas que estavam no veículo foram encaminhadas para atendimento em um hospital de Sarandi. Conforme o CRBM, uma das vítimas que estavam em atendimento não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil de Carazinho foi acionada para o atendimento da ocorrência. Segundo informações repassadas, as vítimas eram jovens de 16, 17, 19 e 21 anos. A identidade delas não foi revelada. Nenhuma das pessoas que estava no ônibus ficou ferida.

O trecho é sinalizado pelo CRBM.