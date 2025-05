Homem morre após colisão na RS-122, em Farroupilha

Montana (à esquerda) ficou destruída. Corpo de Bombeiros de Farroupilha / Divulgação

Gustavo Paim dos Santos, 25 anos, morreu no Hospital São Carlos após um acidente entre uma picape e um caminhão na RS-122, em Farroupilha, na tarde desta sexta-feira (9). Ele era passageiro de uma GM Montana, que se envolveu em uma colisão com um veículo modelo Mercedes-Benz no km 51, próximo ao trevo de acesso à Alto Feliz.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão frontal aconteceu em um trecho em curva, com declive. O caminhão seguia no sentido Farroupilha-São Vendelino e a Montana no sentido contrário. Ainda conforme a polícia, os feridos foram socorridos ao hospital. Entre eles, Santos não resistiu.