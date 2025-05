Feira de antiguidades com itens da Metalúrgica Abramo Eberle, em Caxias, tem peças de R$ 5 a R$ 10 mil; veja fotos

Peças icônicas da antiga Metalúrgica Abramo Eberle estão disponíveis ao público neste sábado (10) na primeira edição da Feira de Antiguidades Eberle volta pra Casa. O evento ocorre no Pátio Eberle, no Centro, justamente onde os produtos eram produzidos e vendidos quando a empresa estava em operação.

— Setenta por cento das peças nunca foram usadas. Elas estão higienizadas, polidas, algumas com etiqueta, inclusive. Tem peças na caixa como um faqueiro de 145 peças que custa R$ 6 mil. Ele nunca foi usado e tem até a flanela embalada no saquinho _ explica Jonathan Franco, do antiquário que leva o nome dele e organizou a feira em parceria com o Pátio Eberle.