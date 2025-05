Apenas 24% das pessoas do grupo prioritário já se vacinaram contra a gripe em Caxias do Sul

Uma estimativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) aponta que apenas 24% das 193 mil pessoas do grupo prioritário (confira quem são abaixo) se vacinaram contra a gripe em Caxias do Sul. A imunização está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) desde abril.

E para melhorar esse índice segue até as 16h deste sábado (10) o segundo Dia D de vacinação contra a influenza na Praça Dante Alighieri, no Centro. Além disso, há oferta de doses contra HPV para jovens de 15 a 19 anos que nunca tenham recebido esse imunizante.

Conforme Sônia Cristóvão, gerente das UBSs Sagrada Família e Madureira e que está coordenando a ação neste sábado, ainda é preciso conscientizar as pessoas sobre a importância do imunizante. A expectativa dela é de que ao menos 3 mil pessoas sejam vacinadas na ação.

— Sabemos que hoje vai ter movimento (no Centro pela véspera do Dia das Mães), estamos com uma equipe de 11 técnicos de enfermagem, duas enfermeiras, nossa equipe está esperando. O HPV, embora seja uma campanha nacional, ainda está pouco divulgada, esperamos ter uma média de 200 a 300 pessoas que passem pelo quiosque, até por ser véspera do Dia das Mães, estou com a expectativa que muitos adolescentes passem pelo quiosque.

A ação começou às 9h na Praça Dante, e o movimento na primeira hora foi bom. A aposentada Vani Maria Basso, 75 anos, não sabia do Dia D, mas quando chegou próximo da tenda da SMS abriu um sorriso e comemorou o fato de poder se imunizar. Ela, que é moradora do bairro São Leopoldo, estava contando os dias para se vacinar.

— Mais feliz que eu não tem. Eu acho isso (mutirão) muito importante, depois que eu comecei a fazer a vacina, nunca mais tive gripe. Eu adoro fazer a vacina, não deixo de fazer por nada — disse Vani, feliz após se vacinar.

A professora Cássia Schlabrendorff Mancuso aproveitou a manhã de sábado para se vacinar. Além de ser profissional da educação, ela tem uma fibrose pulmonar, causada por uma pneumonia.

— É bem importante, ainda mais para nós que lidamos com crianças que têm contato com várias pessoas. E é importante também conscientizar, principalmente aqueles que lidam com grande público, porque quando a maioria das pessoas está imunizada, evita que a doença se propague.

O mutirão no sábado auxiliou os pais. A também professora Michele Thaís Pedron Batista aproveitou o dia de sol para se imunizar e levar a filha Joanna Pedron Batista, de três anos, até a praça.

— Hoje em dia temos muitas doenças como a bronquiolite, a H1N1, que sabemos que está tendo bastante internações, por isso trouxe ela para imunizar.

O mutirão na praça também contou com uma tenda orientativa sobre o Aedes aegypti, mosquito da dengue.

— O mosquito se adaptou ao ambiente, é também uma questão de orientação e conscientização. Temos que chamar as pessoas para terem essa conscientização de que às vezes uma garrafa, com um pouquinho de água parada, vai ser um ponto de foco para o mosquito — explica Sônia Cristóvão.

Perdeu o Dia D?

Os integrantes dos grupos prioritários que não conseguiram se vacinar no Dia D neste sábado podem se imunizar nas UBSs de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A campanha nacional contra o HPV começou no último dia 5 e segue até 31 de julho. Segundo a Secretaria da Saúde, são cerca de 12 mil jovens na faixa etária de 15 a 19 anos que precisam fazer a vacina em Caxias do Sul. Destes, aproximadamente 70% são meninos. O objetivo da campanha é intensificar a proteção contra o câncer de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

Públicos contemplados para vacinação contra a gripe