No terceiro dia de buscas por desaparecido, bombeiros fazem varredura no Rio Pelotas, na divisa entre RS e SC

As buscas por Luis Antonio Chaves, 52 anos, em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, entraram no terceiro dia na manhã deste sábado (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate, que ocorre na localidade de Casa Branca, agora entra no meio aquático: três militares do pelotão de Vacaria fazem uma varredura na extensão do Rio Pelotas, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.