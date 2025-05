O jogo que Mano vê como "oportunidade de ouro" para o Grêmio evoluir

Grêmio empatou em 1 a 1 com o Bragantino neste sábado (10).

Seis jogos, quatro empates , uma vitória e uma derrota. Esse é o saldo geral deste início da segunda passagem de Mano Menezes no Grêmio. Por outro lado, um pouco mais positivo: são três jogos sem perder .

Até por isso, após o 1 a 1 com o Bragantino, o treinador identificou evolução em sua equipe. Considera, entretanto, que a melhora precisa ser constante, para gerar confiança, e isso só chega com as vitórias.