Bombeiros trabalham em tentativa de resgate de mulher desaparecida, em Campestre da Serra

Em apoio à Polícia Civil, o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar realiza nesta sexta-feira buscas com binômio (cão de buscas e cinotécnico), após o carro de uma mulher que está desaparecida ser encontrado às margens da BR-116, em Campestre da Serra, no km 94. A busca ocorre em uma área de mata.