Alan Patrick celebra vitória do Inter no Gre-Nal e retorno após lesão: "Consegui suportar bem"

Alan Patrick, capitão do Inter, voltou a ser titular da equipe colorada no Gre-Nal deste sábado. Ricardo Duarte / Flickr / Sport Club Internacional

O capitão e camisa 10 do Inter foi um dos destaques na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, na Arena, neste sábado (8). Mesmo sem atuar há 24 dias, por conta de uma lesão no tornozelo, Alan Patrick marcou o segundo gol da equipe, ajudando o Colorado a largar em vantagem na final do Gauchão 2025.

— Consegui me recuperar bem, poder ficar à disposição e contribuir dentro de campo com um gol, ajudando a nossa equipe nessa vitória importante — disse ele, que ainda completou:

— É normal sentir um pouco, até porque fiquei praticamente três semanas sem jogo. É normal uma intensidade muito alta num jogo dessa grandeza, mas acho que consegui suportar bem. Acabei sendo substituído no segundo tempo, mas estava me sentindo bem. Feliz que eu pude voltar, meu pé estava em condições.

O último jogo do meia havia sido em 12 de fevereiro, contra o São Luiz, pela primeira fase do Gauchão. Ele teve uma lesão no ligamento do tornozelo direito. Algo que não foi considerado grave pelo DM do Inter, mas que o impediu de atuar nas últimas três partidas (Monsoon e as semifinais contra o Caxias).

Sobre o resultado na casa do rival, Alan Patrick comentou:

— Sabemos que é uma boa vantagem, acho que todos temos essa consciência. Porém, não está nada definido, só uma primeira parte. Agora temos o jogo da volta na nossa casa e vamos encarar com toda humildade, muito trabalho e seriedade conseguir fazer um grande jogo na nossa casa, diante do nosso torcedor.