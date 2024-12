Ônibus de turismo pega fogo na Estrada do Caracol, em Canela

Um ônibus de turismo da Bustour - que fazem passeios por Gramado e Canela - pegou fogo no fim da manhã deste sábado (28), na Estrada do Caracol , em Canela .

Segundo a corporação de Canela, cerca de 40 pessoas foram retiradas do veículo em segurança. Ainda conforme os bombeiros, as chamas começaram na parte traseira do ônibus, onde fica o motor do veículo.