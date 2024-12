Gustavo Quinteros foi campeão nacional pelo Vélez Sarsfield em 2024. ALEJANDRO PAGNI / AFP

O argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros, 59 anos, é o novo técnico do Grêmio. Ele foi anunciado pelo clube neste sábado (28) e chega para assumir o posto deixado por Renato Portaluppi no dia 9 deste mês.

O argentino naturalizado boliviano assinará contrato até dezembro de 2025, com possibilidade de renovação automática se atingir metas previstas.

O Tricolor foi buscar na Argentina a fórmula que levou o Vélez Sarsfield a quebrar a hegemonia de Boca Juniors e River Plate dos últimos anos, e que encerrou uma seca de 11 anos sem títulos nacionais.

Um dos pontos que chamou atenção do Grêmio foi o trabalho de Quinteros no Vélez. Mesmo com um elenco sem alto investimento, com uma mescla de jogadores mais veteranos e jovens em busca de projeção, o novo técnico gremista soube montar um time capaz de bater o investimento milionário do River Plate e do Boca Juniors.

Essa mistura de perfis dos atletas foi um dos principais argumentos a favor da contratação do argentino. Os números no trabalho feito no clube na edição deste ano do campeonato nacional do país vizinho também deram suporte para a avaliação.

Campeão argentino, o Vélez foi soberano no campeonato. Segundo melhor ataque da competição, com 38 gols marcados, a equipe também ficou em segundo lugar no ranking de times que mais criaram chances de gols. Foram 68, contra 73 do River Plate.

Mas o sucesso defensivo da equipe também ficou evidente. Melhor defesa da competição, com apenas 16 gols sofridos, a equipe ficou 16 das 27 rodadas sem ser vazada.

O desempenho em seus outros trabalhos também se destacou na análise do currículo do treinador. Quinteros foi duas vezes campeão nacional no Chile, uma com o Colo-Colo, em 2022, e outra com a Universidad de Chile, em 2019.

Quinteros foi bicampeão nacional com o Emelec no Equador, em 2013 e 2014, e também três vezes vencedor do campeonato boliviano. Ganhou com Blooming, em 2005, Bolivar, em 2009, e Oriente Petrolero, em 2010.

Nascido na Argentina, Quinteros foi zagueiro revelado nas categorias de base do Newell’s Old Boys no final da década de 1970. Ele rodou por clubes no seu país natal, mas teve mais sucesso na Bolívia. Naturalizado, defendeu a seleção boliviana.