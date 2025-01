Inter decide subir jovem para o time principal em 2025

Yago Noal, de apenas 17 anos, tem vínculo até o final de 2028. Renan Mattos / Agencia RBS

Na pré-temporada de 2025, o Inter já terá uma cara nova: Yago Noal. O meia, que está prestes a completar 18 anos, subirá aos profissionais logo na reapresentação do plantel no dia 6 de janeiro. Além do planejamento de valorizar os jovens, a decisão envolve a substituição de outros jogadores convocados pela seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-20.

O jogador, que já recebeu atenção especial da comissão técnica em 2024, ficando no banco em duas ocasiões, diante do Bahia e do Fortaleza, ambos os confrontos fora de casa, mas principalmente em treinamentos no CT Parque Gigante durante o segundo semestre. Uma oportunidade estava prevista no encerramento do Brasileirão, mas a opção foi pelo adiamento da primeira chance para o estadual.

O atleta já foi comunicado pela direção sobre a reapresentação com o time principal na primeira segunda-feira do ano. Mesmo que tenha idade, ele não será enviado para o interior paulista para participar da Copa São Paulo, principal torneio de base.

O clube também realiza a operação em virtude da liberação do trio de jovens à seleção brasileira de base para o Sul-Americano Sub-20, na Venezuela, de 23 de janeiro até 16 de fevereiro. Do elenco colorado foram chamados os meias Gabriel Carvalho e Gustavo Prado e o centroavante Ricardo Mathias. Eles devem perder a fase classificatória do Gauchão.