Jovem na mira do Inter é tratado como grande revelação do futebol colombiano

Nicolás Rodríguez é considerado a grande revelação da temporada colombiana. Oscar Ostos / Divulgação / Fortaleza

Ainda sem ter anunciado nenhum reforço para a próxima temporada, o Inter tem na mira Nicolás Rodríguez. Zero Hora confirmou nesta sexta-feira 27) que o clube colombiano recebeu uma oferta colorada pelo jogador. O jovem de 20 anos é tratado como a grande revelação do futebol colombiano e integra a seleção do Torneio Clausura, vencido pelo Atlético Nacional, no último final de semana.

Natural de San Jose de Guaviare, a 300 quilômetros de Bogotá, Nicolás Rodriguez foi formado no Fortaleza, pequeno clube da capital colombiana. Ele fez sua estreia como profissional em 2021, quando tinha apenas 17 anos. Na temporada passada, o jovem anotou sete gols na campanha que levou o Fortaleza ao acesso para a primeira divisão colombiana.

Em 2024, Nicolás Rodríguez se transformou na grande revelação da temporada. Ele anotou oito gols e deu cinco assistências mesmo que o time tenha feito campanhas modestas. O Fortaleza foi o 13º colocado no Torneio Apertura e 12º no Clausura.

Como joga

Canhoto, Nicolás Rodríguez tem jogado pelo lado direito sendo o típico extrema que usa a perna dominante para levar a bola para dentro e buscar as finalizações. Ele é o que o técnico Roger Machado define como um meia ponta, um atacante que parte do lado do campo, mas que também ajuda na armação das jogadas.

Pelo seu posicionamento, no Inter ele chegaria para disputar posição com Bruno Tabata sendo um substituto de Gabriel Carvalho, que deve ser negociado com o Al Qadisiya, da Arábia Saudita.

O meia-atacante foi o jogador com maior média de dribles certos no Torneio Clausura, com 1,4% por partida. Ele também apareceu como o jogador que mais criou grandes chances na competição, de acordo com o site SofaScore, especialista em estatísticas. Nicolás Rodríguez integrou a seleção do Torneio Clausura.

— Te digo que ele é um craque. Uma das revelações mais importantes da liga. É um meia-ponta canhoto e muito habilidoso. Tem grande domínio de bola, bons passes e boa finalização. É canhoto, mas utiliza bem as duas pernas — diz o jornalista colombiano Diego Chiviri, do canal RED+ Noticias, que também aponta ainda uma necessidade de amadurecimento do garoto.

— Seu defeito é que àas vezes desaparece dos jogos. Se fazem uma marcação dupla, custa a se encontrar no campo. Imagino que isso ainda ocorra por sua juventude — analisa.

Pelo bom desempenho, Nicolás Rodríguez não deverá seguir no Fortaleza para a próxima temporada. Recentemente, o jovem revelou o desejo de jogar no Millonarios, um dos grandes da capital colombiana, por ser o clube da família.

— Por tradição familiar, gostaria de jogar no Millonarios. Minha família é toda apaixonada pelo clube e seria a realização de um sonho do meu pai e do meu avô. Gostaria muito de realizar esse sonho — declarou ao jornal El Deportivo.

Além de Inter e Millonarios, Cruzeiro e Vasco também manifestaram interesse em Nicolás Rodríguez. Clubes da Argentina também fizeram sondagens pelo jogador.

Nicolás Rodríguez em 2024