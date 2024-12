Inter tem interesse em atacante colombiano

Colorado está de olho na promessa colombiana. Oscar Ostos / Divulgação

O Inter analisa a contratação de uma promessa sul-americana para 2025. O atacante Nicolás Rodríguez, de 20 anos, destaque do Fortaleza FC, da Colômbia, interessa ao Colorado. Ele teve destaque no torneio local e tem conversas para atuar no Beira-Rio na próxima temporada.

A informação foi divulgada pelo jornalista argentino Iair Iugt e confirmada por Zero Hora. O clube colombiano confirma uma proposta enviada pelos gaúchos, enquanto a direção garante monitorar o atleta.

Ponta direita e canhoto, Rodríguez marcou cinco gols e concedeu três assistências pelo Fortaleza no segundo semestre, na liga Clausura, torneio de encerramento da temporada no país vizinho. No total, ele atuou em todas as 19 partidas que garantiram a 11ª posição ao modesto time colombiano.

Em 2024, o jovem tem 42 partidas em todas as competições, com oito gols e cinco assistências. A prospecção realizada pelo Departamento de Futebol indica uma busca para repor a possível saída de Gabriel Carvalho, que tem proposta para atuar no Al-Qadisiyah da Arábia Saudita.

Hoje, o Inter tem oito estrangeiros no plantel. A CBF permite até nove atuando simultaneamente em competições nacionais.