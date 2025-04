Roger indica Inter com Enner Valencia como titular contra o Bahia

Valencia deverá iniciar o confronto contra o Bahia, pela Liberta. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Roger Machado prepara o Inter com Enner Valencia como novidade no ataque para a estreia na Libertadores contra o Bahia, nesta quinta (3). As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 19h, na Fonte Nova.

Ao menos nas primeiras atividades que esboçaram o time para a partida, o treinador promoveu o ingresso do equatoriano na vaga de Rafael Borré.

Conforme apurado por Zero Hora, Enner Valencia treinou entre os titulares na atividade desta terça-feira (1), com Borré trabalhando entre os reservas.

A equipe, contudo, ainda seria confirmada no treino desta quarta-feira (2), com portões fechados.

Conforme indicado aos jogadores na atividade, a tendência é de que o equatoriano seja de fato titular.

Disputa em aberto

No entanto, trata-se de uma escolha pontual para o jogo contra o Bahia. Para as próximas partidas, a disputa no ataque está aberta.

Existe a possibilidade, inclusive, de Roger alternar entre os dois atletas dependendo da característica de cada adversário.

Provavel escalação

Para a estreia na Libertadores, o Colorado deve ter Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.