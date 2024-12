Inter avalia vender dupla de reservas para segurar titulares em 2025

Gabriel Carvalho desperta o interesse de árabes e ingleses. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Apesar da necessidade de vendas de atletas, o Inter não trabalha com a palavra ou sinônimos de desmanche do elenco. Para isso, o clube avalia negociar dois jogadores reservas para evitar saídas de titulares. Caso as sinalizações de mercado sejam confirmadas em propostas, o Colorado considera a possibilidade de manutenção da base do segundo semestre para a próxima temporada.

Ativos importantes já foram procurados por equipes do exterior: Wesley pelo Krasnodar, da Rússia, Vitão por Bétis e Napoli e Bruno Gomes pela Fiorentina. Todos são considerados importantíssimos pela comissão técnica na “espinha dorsal” do time. A transferência de qualquer um destes atletas representaria um impacto na engrenagem na visão interna dos dirigentes do Beira-Rio.

Desta forma, o clube analisa a possibilidade de vender reservas. Por exemplo, Wanderson desperta o interesse do Vasco e também de equipes do futebol russo. O Inter acertou a compra do ponta, em 2022, por 4,5 milhões de euros junto ao Krasnodar depois de um empréstimo.

Ele caiu de rendimento, tendo virado reserva pelo desempenho de Wesley, mas é visto como uma peça valiosa. Um terço da quantia deverá ser paga, em duas parcelas, no próximo ano. Logo, a negociação poderá injetar dinheiro e aliviar os pagamentos de 2025.

Entretanto, a grande venda aguardada é a de Gabriel Carvalho. O jovem, de 17 anos, recebeu sondagem do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. A investida poderá render cerca de 22 milhões de euros ao Colorado e a saída liberada, pela legislação brasileira, somente em agosto, quando o garoto atingirá a maioridade. Porém, clubes ingleses estariam dispostos a igualar as condições financeiras para levar a promessa.

Caso receba as propostas pela dupla, com valores satisfatórios, o Inter considera as duas negociações. Além dos recursos para pagar dívidas, os dirigentes compreendem que as cifras recebidas podem colaborar na busca nas reposições e também para agregar qualidade ao plantel.

