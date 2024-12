Estafe atualiza situação de Gabriel Carvalho; saiba quando ocorreu o primeiro contato dos árabes

Gabriel Carvalho terminou o ano valorizado. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A necessidade financeira obriga o Inter a vender jogadores nos próximos meses. Um dos nomes especulados é o de Gabriel Carvalho, e um clube árabe estaria disposto a realizar uma proposta na casa dos 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) por ele. O estafe do atleta e o próprio clube, no entanto, ainda aguardam por um contato oficial.

O Al-Qadisiyah seria o interessado na contratação. Um primeiro contato teria ocorrido durante a participação de dirigentes colorados do TransferRoom, em Istanbul-TUR, ainda em novembro. Trata-se de um evento itinerante que tem como objetivo proporcionar diversas oportunidades de negócios entre os clubes de futebol do mundo todo.

Neste encontro, dois dirigentes colorados apresentaram as credencias de seus jovens jogadores com capacidade de venda. Gabriel Carvalho foi um dos nomes analisados. Também foram eles que iniciaram as conversas com o Celtic-ESC para a permanência de Bernabei.

O problema é que até este momento uma proposta oficial por Gabriel Carvalho ainda não chegou até a mesa do presidente Alessandro Barcellos. O Inter possuí 80% dos direitos do jogador, ou seja, ficaria com um valor na casa dos R$ 113 milhões.

O que diz o estafe do atleta

Em contato com a reportagem de ZH, o empresário do jogador garante que até o momento também não chegou a ele uma proposta oficial para a venda de Gabriel Carvalho.

Caso a proposta de 22 milhões de euros seja confirmada, o Inter deve aceitar os valores propostos. Mas a liberação do jogador só ocorreria após o mês de agosto, quando o jovem completará 18 anos.