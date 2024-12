Condomínio de R$ 80 milhões com praia artificial em Atlântida Sul vende 342 terrenos em uma manhã

Foram vendidos em uma manhã os 342 terrenos colocados à venda no Peninsula, condomínio que a Melnick Arcadia construirá com R$ 80 milhões em uma área de 300 mil metros quadrados na praia de Atlântida Sul, com 53 mil metros quadrados de lagos e praia artificial privada. No total, serão 533 lotes no empreendimento, mas as unidades do proprietário da área, que fez a permuta, serão comercializadas quando o projeto ficar pronto, o que os deixará com preços maiores.