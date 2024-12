Quem tem que agir sobre o dólar no Brasil é Lula; Trump é que não vai

Promessas inflacionárias de Trump para os Estados Unidos têm parte menor nos motivos que levam à disparada do dólar. Falta de sinais de responsabilidade fiscal do governo Lula é o principal fator. Ricardo Stuckert / Brendan McDermid-Pool / PR / AFP

Quem tem que se preocupar e agir em relação ao dólar no Brasil é o presidente Lula e sua equipe. Embora a pressão do juro dos Estados Unidos seja parte (menor) desta disparada das últimas semanas com as promessas inflacionárias de Donald Trump, não será obviamente o presidente eleito para a Casa Branca que se inquietará com o real derretendo, a inflação subindo e o juro atingindo patamares não esperados.

Além de parar com seus arroubos – como dizer que é o governo e não o mercado que tem que se preocupar com as contas públicas, como fez no último domingo –, Lula e sua equipe econômica precisam dar sinais mais concretos de responsabilidade mínima fiscal. O arcabouço não é enfeite de parede. Pode ser uma reação excessiva do mercado? Pode. Mas está posta e quem acha que pode ditar para onde o investidor mandará seus dólares, melhor esperar sentado. Atenção, Congresso, essa conversa é contigo também. Desidratar o pacote fiscal fez o dólar alcançar um recorde ainda mais intenso.

Só está faltando chegar no preço dos combustíveis. Se subir gasolina e diesel, o circo vai pegar fogo. Petrobras só não está mais pressionada, porque o petróleo está em queda com a desaceleração das duas maiores economias do mundo: Estados Unidos e China.

