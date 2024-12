Disparada do dólar já é repassada a lojas gaúchas com reajustes que são o triplo da inflação

Lojistas já estão sendo avisados pelos fornecedores do repasse aos preços provocado pela disparada recente do dólar. Os relatos enviados à coluna falam de reajustes de 8% a 12% nos produtos, ou seja, mais do que o dobro e até do que o triplo da inflação de um ano inteiro. É possível que os repasses ao consumidor comecem em janeiro, pois os estoques de Natal já estavam encomendados e praticamente tudo na prateleira.