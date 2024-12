INSS retoma calendário normal para pagar aposentadorias e demais benefícios no RS

Com o fim do estado de calamidade do Rio Grande do Sul na virada do ano, os aposentados e pensionistas gaúchos voltarão a receber de forma escalonada pelo calendário normal de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Isso começa já na próxima leva de depósitos com início em 20 de dezembro e término em 8 de janeiro. O pagamento refere-se à folha de janeiro de 2025.