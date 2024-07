O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterá em julho a antecipação do pagamento de benefícios no Rio Grande do Sul. Aposentadorias, pensões e demais auxílios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) serão depositados no próximo dia 25. Os pagamentos serão integrais. Os demais aposentados e pensionistas no país seguirão o calendário normal.