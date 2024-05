Além da segunda parcela do 13º salário, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipou para esta sexta-feira (24) o pagamento da aposentadoria, da pensão e do BPC (Benefício de Prestação Continuada) para moradores dos municípios em calamidade pública no Rio Grande do Sul. Então, está ocorrendo o depósito de todos os valores de maio e, para quem solicitou, de junho.