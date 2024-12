Brenno deixa o Grêmio e é anunciado pelo Fortaleza

Goleiro é oriundo da base tricolor. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira (18) a contratação do goleiro Brenno, do Grêmio. O atleta tinha contrato com o clube gaúcho até junho de 2025, mas foi liberado diante da falta de oportunidades.

O jogador de 25 anos assinou com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovar por mais um ano.

— Adquirimos a custo zero, estava encerrando contrato com o Grêmio, fizemos o acordo ficando com uma boa parte do percentual sem ter um investimento financeiro. Ele chega validado pela comissão técnica, preparador Santiago Piccinini, pelo assessor executivo Marcelo Boeck, que é especialista na posição, e também com o aval do (técnico) Vojvoda e do departamento de futebol — explica o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

Brenno estava emprestado pelo Grêmio ao Bari, da Série B da Itália. Ele fez 33 jogos pela equipe, como titular, entre 2023 e 2024. No meio do ano, retornou ao Grêmio e foi reintegrado ao elenco, mas não teve mais chances de mostrar trabalho. Ele não atua desde 20 de abril do ano passado.

Brenno foi convocado para defender o Brasil nas Olimpíadas de 2021, em Tóquio, e fez parte do grupo que conquistou a medalha de ouro. No Grêmio, chegou a ser titular em 2021 e 2022, mas não conseguiu se firmar na posição.

