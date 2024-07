O goleiro Brenno teve seu contrato reativado com o Grêmio após ter seu empréstimo encerrado junto ao Bari, da segunda divisão italiana. Emprestado no ano passado, o atleta de 25 anos foi titular em boa parte da temporada, mas não teve seu passe adquirido pelo clube italiano. Com o fim do empréstimo, Brenno está de volta ao Tricolor. Na última sexta-feira (12), o nome do goleiro apareceu no BID da CBF com vínculo até 30 de junho de 2025 com o Grêmio.