Ainda dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Grêmio entra em campo neste domingo (14), às 11h, para encarar o Operário-PR em busca de classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate sem gols no Paraná, em maio, ninguém chega em vantagem para o jogo que será disputado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.