Com desconto em folha de pagamento, o consignado é conhecido por ter o juro geralmente bem mais baixo do que a média dos empréstimos aos consumidores. Entre as várias medidas anunciadas pelos bancos, a coluna selecionou aquelas adotadas especificamente para esta linha de crédito no Rio Grande do Sul. Em tempo, em geral, suspender e prorrogar pagamentos aumenta a incidência de juros, o que aumenta o valor a ser pago, ou seja, o custo do empréstimo. Portanto, recorra à opção somente se necessário.