Economia gaúcha começou com avanço o último trimestre de 2024

A atividade econômica gaúcha começou o último trimestre de 2024 com avanço, crescendo em outubro pelo segundo mês consecutivo. O Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS), calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB, subiu 0,20% na comparação com setembro. O patamar de 143,86 pontos, porém, ainda fica abaixo de julho.

Em um ano com previsão de safra cheia após estiagens, mas que enfrentou uma enchente no Rio Grande do Sul, como os setores econômicos começaram o último trimestre? Veja os dados de outubro do monitoramento do IBGE:

Indústria

A produção industrial no Rio Grande do Sul teve queda de 1,4% na comparação com o mês anterior. Alternando resultados positivos e negativos nos últimos quatro meses, a indústria gaúcha registrou em outubro a queda mais intensa do país. Produtos do fumo; químicos; e celulose, papel e produtos de papel contribuíram para o desempenho. Com os dados de outubro, a produção industrial está 1,1% acima do pré-pandemia (fevereiro de 2020), mas 13% abaixo do recorde, de setembro de 2008. Em 12 meses, o acumulado fica em -0,9%.

Varejo

Já o volume de vendas do comércio varejista gaúcho subiu 0,2% na comparação com setembro. Com esse resultado, o varejo do Estado renova o recorde da série histórica. O acumulado de 12 meses traz alta de 7%. No comércio varejista ampliado, que inclui Veículos, motos, partes e peças; Material de construção; e Atacado de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo, o volume de vendas subiu 1,8% em outubro e 7,3% em 12 meses.

Serviços

O volume de serviços no Rio Grande do Sul cresceu 5,1% frente a setembro. Com o resultado, o setor se encontra 9,1% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 11% abaixo de abril de 2014, que foi o ponto mais alto da série histórica. O acumulado dos últimos 12 meses fica negativo em 6,4%.

