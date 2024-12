Com R$ 6,5 bi liberados, Leite espera publicar editais de obras contra enchentes em até dois meses: "Já temos o 1º projeto"

Com a publicação pelo governo federal da medida provisória que libera os R$ 6,5 bilhões para obras de proteção contra enchentes no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite espera publicar os primeiros editais para contratação ainda no primeiro bimestre de 2025. A autorização para abrir o crédito extraordinário está no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (24). A intenção é fazer em janeiro a reunião do conselho criado para fazer a gestão do fundo e acompanhar as obras.