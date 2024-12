Liberado crédito extraordinário de R$ 6,5 bilhões para obras contra cheias no RS

Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (24) a medida provisória que abre o crédito extraordinário de R$ 6,5 bilhões para o fundo que bancará as obras de proteção contra cheias no Rio Grande do Sul. O recurso, agora com o Ministério das Cidades, é liberado pelo governo federal, que havia mesmo prometido ao governador Eduardo Leite que faria a autorização ainda antes do Natal. O prazo era relevante, segundo Leite, para iniciar as contratações e mesmo as obras que já estão com projeto avançado no Plano Rio Grande, exemplificando com a de Eldorado do Sul, que tem Porto Alegre no raio de proteção.