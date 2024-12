Capão da Canoa terá condomínio de R$ 130 milhões junto à Lagoa dos Quadros

Capão da Canoa, no Litoral Norte, terá mais um condomínio de terrenos para construção de casas, em 36 hectares junto à Lagoa dos Quadros. Dallasanta e a Nazale Incorporadora investirão R$ 130 milhões para fazer o empreendimento de 429 terrenos de 300 a 544 metros quadrados cada. Já com as licenças obtidas, a obra começa em março e a entrega será em 2027. A previsão é gerar 200 empregos.

A maioria dos lotes ficará na beira de lagos artificiais. O preço vai de R$ 600 mil a R$ 700 mil. A venda deve somar R$ 300 milhões. A ideia é estimular os compradores a frequentarem o condomínio também no inverno, diz o diretor de Propriedades da Dallasanta, Pedro Dal Magro. Para isso, haverá quadras esportivas - inclusive de bocha -e um pequeno mercado, além de outros espaços comuns. No lugar de uma casa à beira mar, haverá um paradouro de R$ 12 milhões para uso dos moradores, na divisa com a praia de Atlântida.

Como contrapartida, as empresas fazem obras em um dos acessos a Capão da Canoa, perto do Marina Park. O custo é de R$ 2,3 milhões.

No último sábado, a Dallasanta entregou o condomínio Amare Home Resort, em Xangri-lá, com 307 lotes. Agora, moradores começam a construir as casas. Em Capão da Canoa, a incorporadora tem o terreno do antigo Hotel Bassani, que foi demolido. Neste verão, o espaço terá quadras de beach tennis. A intenção é finalizar o projeto do empreendimento para a área e buscar autorizações da prefeitura em 2025.

