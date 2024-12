Inquietações do setor empresarial de Gramado com a queda do avião

Inquietações geradas pela queda do avião tomam conta de empresários de Gramado, que tem mais de 80% da sua economia no turismo. Querem saber se são necessários equipamentos adequados no aeroporto de Canela, de onde a aeronave decolou, e quais as lacunas subjetivas que podem deixar para o piloto uma decisão que talvez não deva ser só dele.