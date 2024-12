Natal Luz: programação será retomada após suspensão pelo acidente aéreo em Gramado

Natal Luz teve programação deste domingo cancelada devido à tragédia envolvendo avião particular. Cleiton Thiele / Divulgação

Será retomada nesta segunda-feira (23) a programação do 39º Natal Luz, de Gramado. A informação é do presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Serra Gaúcha (SindTur), Cláudio Souza. A decisão foi tomada nesta manhã. A programação da noite passada foi cancelada devido à queda do avião.

- O conselho da Gramadotur decidiu que retorna hoje toda a programação - diz, referindo-se à autarquia municipal do turismo, ligada à prefeitura de Gramado.

A suspensão ocorreu em respeito à tragédia e também para facilitar a logística das equipes que atuavam no local do acidente. Além disso, também haveria transtornos de mobilidade para os turistas.

Serão retomadas tanto as apresentações gratuitas na Rua Coberta e na Vila de Natal quanto o Grande Desfile de Natal. O SindTur estima ocupação de 95% na rede hoteleira nesta semana.

- O gaúcho e o catarinense continuaram vindo, o que nos surpreendeu, somando-se à retomada do turista de fora, que veio com a reabertura do aeroporto de Porto Alegre - afirma Souza, contando que está mantido o projeto para aumentar o turismo na região também no verão.

Programação desta segunda-feira (23):

9h às 21h - Vila de Natal

14h às 18h - Casa do Papai Noel (Vila de Natal)

16h - Oly, Despertando a Magia da Bondade (Vila de Natal)

19h - Rodrigo Soltton (Rua Coberta)

20h - Nativitaten (Serra Park)

20h - Acendimento das Luzes (Avenida das Hortênsias, na Rua dos Arcos)



Aqueles que adquiriram ingressos para o desfile cancelado podem solicitar o reembolso do valor ou reagendamento pelo site oficial realizando conforme o passo a passo:

Acessar o site Fazer login Chamar a atendente virtual (ícone que fica no canto inferior direito) Solicitar reembolso por cancelamento

O reagendamento do ingresso será realizado conforme disponibilidade para a nova data. Espectadores que compraram ingressos em outros canais que não sejam o site oficial do evento, devem procurar o atendimento do canal onde a compra foi realizada.

