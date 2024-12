Ferrovias sucateadas, "lavagem verde", fábrica duplicada, indústria sai da recuperação judicial e mais, no "Acerto de Contas"

Ouça aqui o programa Acerto de Contas . Domingos, às 7h, na Rádio Gaúcha:

- Quais as saídas para as sucateadas ferrovias do RS. Entrevistas com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Leia mais: "A Rumo ficou confortável, não investiu e desativou ramais", diz Leite sobre sucateamento das ferrovias do RS

- Com "beleza e fé": grupo duplicará fábrica e quer dobrar venda a cada três anos. Entrevista com o CEO da Medical San, Mauro Santos Filho. Leia mais: Com "beleza e fé": grupo duplicará fábrica e quer dobrar venda a cada três anos

- Lavagem verde: como três grandes empresas se protegem do "greenwashing" na cadeia de fornecedores. Entrevista com o CEO da Lojas Renner, Fábio Faccio, o presidente do Instituto Aegea, Edison Carlos, e o presidente da Randoncorp, Daniel Randon. Leia mais: Lavagem verde: como três grandes empresas se protegem do "greenwashing" na cadeia de fornecedores

- Aos 73 anos, indústria gaúcha de geradores sai da recuperação judicial e eleva venda em 50%. Entrevista com o vice-presidente da Stemac, Valdo Marques. Leia mais: Aos 73 anos, indústria gaúcha de geradores sai da recuperação judicial e eleva venda em 50%

- Dobra para R$ 200 milhões verba federal para emprestar a empresas de turismo atingidas por enchente. Com Guilherme Jacques. Leia mais: Dobra para R$ 200 milhões verba federal para emprestar a empresas de turismo atingidas por enchente

- Adiada entrega das primeiras 50 das 500 casas que Movimento União BR doará a atingidos por enchente. Com Guilherme Gonçalves. Leia mais: Adiada entrega das primeiras 50 das 500 casas que Movimento União BR doará a atingidos por enchente

- Com 630 farmácias, rede gaúcha abre loja de R$ 3 milhões em novo formato que aposta em beleza. Com Guilherme Gonçalves. Leia mais: Com 630 farmácias, rede gaúcha abre loja de R$ 3 milhões em novo formato que aposta em beleza

- Fundada há 60 anos por imigrantes espanhóis, rede abre seu 15º supermercado no Litoral. Com Guilherme Jacques. Leia mais: Fundada há 60 anos por imigrantes espanhóis, rede abre seu 15º supermercado no Litoral

Ouça no Spotify:

Produção: Guilherme Gonçalves e Guilherme Jacques

Edição de áudio: Paulo Fraga e Guilherme Germano

Patrocínio: Shopping Total e Sindilojas Porto Alegre

