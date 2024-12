Adiada entrega das primeiras 50 das 500 casas que Movimento União BR doará a atingidos por enchente

Foi adiada a entrega das primeiras 50 casas das 500 prometidas pelo Movimento União BR para atingidos pela enchente. A promessa era de que ficariam prontas em três meses, com entrega até setembro passado em Muçum , no Vale do Taquari, uma das cidades mais devastadas nas inundações de 2023 e 2024. A iniciativa tem parceria da empresa SteelCorp, que tem Roberto Justus como CEO, e o Instituto Leroy Merlin Obramax. Cada unidade custará R$ 110 mil.

As residências terão 44 metros quadrados, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Serão entregues com acabamento, revestimento, louças e eletrodomésticos. As estruturas são montadas em uma fábrica temporária no campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, e a mão de obra vem do Instituto Mulheres em Construção. O lançamento ocorreu em eventos com a presença do governador Eduardo Leite.