Porto Alegre teve salto de 26% no preço dos aluguéis em 2024; bairros não alagados lideraram alta

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Aumento foi puxado pela elevação de preços anotada no período pós-enchente. Camila Hermes / Agencia RBS

Porto Alegre registrou uma elevação de 26,33% no preço dos aluguéis em 2024, segundo o Índice FipeZAP, que acompanha a variação de preços nas capitais do país. É quase cinco vezes a inflação acumulada no ano e o dobro da variação registrada no país (13,50%). O tamanho do aumento é cortesia da aceleração pós-enchente de maio, quando os preços dispararam. Com isso, Porto Alegre perde apenas para Campo Grande (MS), com 26,55%, e Salvador, com 33,07%.

Considerando somente o mês de dezembro, houve desaceleração dos preços, com um aumento de 0,92% ante 1,31% do mês anterior. O valor do metro quadrado do aluguel na Capital gaúcha ficou em R$ 40 no mês.

No recorte dos bairros, avaliando o acumulado do ano, o Rio Branco, assim como nos imóveis à venda, lidera a lista dos mais valorizados (+51,1%). É seguido pelo Partenon, com um salto de 47%. Ambos, não atingidos pela cheia. Na outra ponta, destaque para o Praia de Belas, que valorizou apenas 2,4% em 2024 e foi um dos bairros que sofreu com os alagamentos em maio.

Veja o ranking de bairros mais valorizados

Rio Branco – 51,1% (R$50,9 por metro quadrado)

Partenon – 47% (R$ 44,7 por m²)

Bela Vista – 44,8% (R$ 52,4 por m²)

Petrópolis – 26,1% (R$ 48,3 por m²)

Santa Tereza – 16,5% (R$ 26 por m²)

