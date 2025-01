João Fonseca perde batalha de cinco sets para Lorenzo Sonego e está fora do Australian Open

João Fonseca deixa boa impressão em sua estreia em Grand Slam. Martin Keep / AFP

Foi no detalhe. Em uma verdadeira batalha de cinco sets, o brasileiro João Fonseca perdeu para um inspirado Lorenzo Sonego e está fora do Australian Open, em partida finalizada já na manhã desta quinta-feira (16). O italiano venceu o jogo com parciais de 6/7 (6), 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3.

Mesmo com a eliminação, João demonstrou muita maturidade em seu Grand Slam de estreia. E deixa uma grande esperança para o futuro do tênis brasileiro. O adversário de Sonego será o húngaro Fábian Marozsán, que venceu o americano Frances Tiafoe também em cinco sets.

Primeiro set no detalhe — e no mental

Os dois tenistas começaram o jogo de maneira agressiva, forçando o primeiro saque e confirmando seus games de serviço rapidamente. O brasileiro tentou abrir a quadra e empurrar o adversário para o fundo, em uma tentativa de deixá-lo desconfortável.

Com o italiano em vantagem por 5 a 4 e em 6 a 5, o brasileiro chegou a precisar salvar dois set points. Com frieza (e um ótimo primeiro serviço), ele se manteve no jogo em ambas as oportunidades para levar ao tie-break.

Em um primeiro set tão equilibrado, a decisão só poderia ser no detalhe. E no mental: Fonseca chegou a desperdiçar três set points consecutivos. Foi apenas no quarto que ele conseguiu fechar o set-desempate em 8/6 e abrir 1 a 0 no jogo.

João oscila e Sonego se aproveita

Foi só no segundo set que veio a primeira quebra. Logo no início, João desperdiçou o saque e o italiano passou à frente. Em vantagem no placar e com um primeiro serviço agressivo, Sonego controlou o jogo, aproveitou-se de uma oscilação um pouco maior de João e, com mais uma quebra, fechou o segundo set em 6/3.

Usando a mesma estratégia de permanecer mais dentro da quadra, o italiano seguiu deixando o brasileiro desconfortável. E repetiu, logo no início do terceiro set, a quebra de saque.

A partir daí, João viveu seu pior momento no jogo, ao mesmo tempo em que Sonego encontrava muitas alternativas como resposta ao jogo do brasileiro. Assim, não demorou paa o italiano fechar o terceiro set em 6/1 e virar o jogo.

Pressionado pelo placar, João precisava de uma resposta rápida. E a reação veio logo no início do quarto set, ao quebrar o serviço do primeiro game de saque do rival. Depois de abrir 3 a 0, se reencontrou na partida, manteve a vantagem de uma quebra até o fim para fechar em 6/3 e empatar novamente o jogo.

Italiano brilha no momento decisivo

Com o adversário fazendo um grande jogo, e apresentando um saque muito firme, seria preciso fazer algo diferente. No entanto, a boa atuação do brasileiro esbarrou em um adversário ainda mais inspirado. Ele conseguiu a quebra em vantagem, administrou e fez valer a experiência para avançar à terceira rodada do Australian Open.

Para o Brasil, fica a esperança do surgimento de uma grande promessa do tênis, especialmente após vencer um top 10 do mundo logo na estreia. João deve voltar a brilhar em grandes torneios muito em breve.