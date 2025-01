Número de pedidos de recuperação judicial foi recorde em 2024 e pode crescer em 2025

Já se sabe que o número de pedidos de recuperação judicial foi recorde em 2024: o acumulado só até outubro é de 1.927 , enquanto a maior quantia anual havia ocorrido em 2016, com 1.863 . Os dados oficiais dos 12 meses devem ser conhecidos nas próximas semanas, mas a expectativa na área empresarial é de que fiquem perto de 2,2 mil .

É bom lembrar que 2016 foi o ano do auge da recessão que começou ainda no final de 2014 e só foi terminar naquele ano difícil. Então, por que o ano passado concentrou tantos pedidos se a projeção de crescimento do PIB está em torno de 3,5%? Uma parte da explicação é a combinação entre juro alto, elevada inadimplência e inflação persistente.