Sisu libera consulta de vagas em universidades públicas

Estudantes podem utilizar a nota do Enem para ingressar no Ensino Superior. Rmcarvalhobsb / stock.adobe.com

A lista com vagas de graduação abertas em universidades públicas para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2025 está disponível para consulta. As inscrições começam nesta sexta-feira (17).

Conforme o Ministério da Educação (MEC), serão ofertadas 261.779 vagas em 6.851 cursos de graduação de 124 instituições públicas de todas as regiões do Brasil. Há 14.235 oportunidades no Rio Grande do Sul.

Uma das novidades deste ano é o Pé-de-Meia Licenciaturas, programa de incentivo do governo federal que vai oferecer bolsa mensal no valor de R$ 1.050 para alunos que desejam ser professores futuramente. O projeto conta com 68 mil vagas, já contempladas no Sisu.

As inscrições no Sisu poderão ser feitas até 21 de janeiro, gratuitamente. O resultado da chamada regular será divulgado em 26 de janeiro no portal do programa.

Como verificar as vagas disponíveis no Sisu

Acesse o site Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Role a tela e clique em "consultar ofertas de vagas"

Há três opções para a consulta: por curso, por município ou por instituição

Também é possível verificar diretamente pela barra "pesquisa"

Distribuição das vagas

Com 34.049 oportunidades, Minas Gerais é o Estado brasileiro com mais vagas abertas no Sisu 2025. A instituição com mais oferta é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.050 vagas.

O Rio Grande do Sul ocupa a sétima colocação entre os Estados com mais vagas. Confira as universidade com oportunidades abertas no Estado:

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal do Rio Grande Grande (Furg)

Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense (IFSul)

Estados com mais oportunidades