UFSM lança graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial; inscrições estão abertas

Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial na UFSM terá 40 vagas. apichat / stock.adobe.com

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) terá um novo curso de graduação a partir deste semestre letivo.

É o bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, com 40 vagas disponíveis para aulas presenciais noturnas no campus de Cachoeira do Sul. A duração da graduação é de quatro anos.

O professor coordenador é Adriano Quilião, que atualmente é professor adjunto dos cursos de Engenharia do campus. Ele adianta que algumas das disciplinas incluídas na graduação serão computação com ênfase em IA, estatística com foco em ciência de dados, cálculo e álgebra.

Lacuna de profissionais

O curso surgiu quando o professor percebeu a falta de uma formação presencial na área e tem como objetivo reduzir a falta de profissionais qualificados.

As inscrições estão abertas até 14 de março pelo site da UFSM. É preciso ter feito pelo menos uma das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, entre 2020 e 2024.