Universidades do RS estão com inscrições abertas para o programa Professor do Amanhã; veja prazos

Carlos Macedo / Agencia RBS

O programa Professor do Amanhã está com inscrições abertas em diversas universidades gaúchas. Onze instituições de ensino estão participando da segunda edição da iniciativa, que busca fomentar a formação de professores para suprir demandas da educação básica.

Promovido pelo governo estadual, o programa oferta 500 vagas em cursos de licenciatura de Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES) e concede bolsa de estudos aos alunos selecionados no valor de R$ 800 mensais, além de isenção de taxas e matrículas. Em 2024, foram distribuídas 1 mil vagas.

Ao final do curso, o licenciado tem a garantia de contratação na rede de ensino estadual pelo tempo mínimo de 1.920 horas para atuar nas escolas públicas.

Podem participar candidatos que cumpram os seguintes requisitos:

Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2010 e 2024

Ter média mínima de 400 pontos nas cinco provas do Enem

Ter concluído o Ensino Médio em escola pública ou na condição de bolsista integral em escola particular — ou então ser professor efetivo da rede pública estadual, com pelo menos 3 anos de experiência e sem diploma de graduação anterior (nesse caso, não é necessário ter cursado Ensino Médio em escola da rede pública)

Veja os prazos de cada instituição

Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS)

Abertas até esta sexta-feira (21), as inscrições devem ser feitas presencialmente na Central de Atendimento ao Aluno da PUCRS, prédio 15 — Living 360, das 8h às 18h. São 67 vagas para o curso de Letras – Português e 24 para História. Veja aqui o edital.

Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

O programa está com inscrições abertas até esta sexta-feira (21) pelo site. São 45 vagas distribuídas nos cursos de Matemática (23), Letras – Português (8), História (11) e Geografia (3). Veja aqui o edital.

Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS (Unijuí)

A Unijuí tem 20 vagas disponíveis para o curso de Matemática e outras 20 para Letras — Português/Inglês. Interessados têm até esta sexta-feira (21) para se inscrever pelo site. O edital pode ser conferido aqui.

Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Abertas até a próxima terça-feira (25), as inscrições devem ser feitas pelo site. A UCS disponibiliza 35 vagas para as licenciaturas em História (4), Letras — Português (14) e Matemática (13) no Campus-Sede e quatro para Geografia no campus de Bento Gonçalves. Confira aqui o edital.

Universidade Franciscana (UFN)

Abertas até a próxima segunda-feira (24), as inscrições devem ser feitas pelo site. São 47 vagas para os cursos de Matemática (20), Letras — Português e Inglês (20) e História (7). A divulgação dos resultados finais será no dia 28 de fevereiro, até as 14h. Veja aqui o edital.

Universidade do Vale do Taquari (Univates)

A Univates está com inscrições abertas para concorrer a vaga no curso de Letras — Português e Inglês (8). As inscrições devem ser realizadas de forma online até as 15h da próxima segunda-feira (24). Veja aqui o edital.

Universidade Feevale

A Feevale oferta 24 vagas para o curso de História. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas pelo site até a próxima segunda-feira (24). Veja aqui o edital. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 27 de fevereiro.

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)

Há vagas disponíveis para os cursos de Matemática (30), Letras — Português (35), Letras — Português/Inglês (19) e História (16). As inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira (24), às 12h, pelo site. O edital pode ser conferido aqui.

Instituto Superior de Educação Ivoti (Isei)

Há 30 vagas para o curso de Letras — Português/Inglês. As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (28) pelo site. O edital pode ser conferido aqui.

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)

A reportagem aguarda informações da instituição sobre as inscrições.

Universidade de Passo Fundo (UPF)