Governo do RS divulga resultados do segundo edital do Professor do Amanhã

Programa Professor do Amanhã repassa valores às universidades e fornece bolsa de R$ 800 aos alunos.

O governo estadual contemplou 11 universidades no segundo edital do Professor do Amanhã, programa de incentivo à formação de docentes que oferece bolsas integrais para alunos de cursos de licenciatura. Os resultados foram divulgados na quarta-feira (5) pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia.